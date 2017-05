Mulher morre na Borralheira vítima de afogamento

Uma mulher de 70 anos foi retirada este domingo do interior de um poço em paragem cardiorrespiratória na localidade de Borralheira, perto de Orjais, mas mais tarde acabaria por morrer já no hospital da Covilhã.

O alerta foi dado para o 112 às 12:24, tendo sido mobilizados os bombeiros, a GNR do Teixoso e os serviços de socorro do INEM, que tentaram todas as manobras de reanimação. A vítima foi transportada de imediato para o hospital, mas não sobreviveu.

Está ainda por definir como a mulher terá caído ao poço, sendo que a ocorrência passou para a esfera da Polícia Judiciária da Guarda.

Filipe Sanches