Luminárias já estão a ser substituídas

A Câmara Municipal da Covilhã vai investir dois milhões de euros no sistema de iluminação pública, com a substituição de 1.829 luminárias obsoletas e em más condições, que passam a ter tecnologia LED.

“Esta substituição tem como objetivo reduzir os custos com a iluminação pública, uma vez que as novas lâmpadas apresentam um maior tempo de vida e um consumo elétrico inferior às lâmpadas tradicionais, permitindo poupar até 70% dos custos com eletricidade”, diz a autarquia.

Segundo o município, o investimento deverá estar saldado ao fim de 10 anos, “sendo este pago com parte da poupança resultante da troca dos equipamentos”.

O presidente da Câmara da Covilhã, Vítor Pereira, refere que a poupança prevista se traduzirá numa maior disponibilidade financeira para o investimento noutras áreas.

Segundo o autarca, inicialmente a substituição do sistema de iluminação abrange a zona central da cidade, devendo depois ser alargada aos dois parques industriais e a todas as freguesias do concelho.

Os trabalhos, já a decorrer, prolongam-se até ao dia 15 de agosto.