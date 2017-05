Festejos do Benfica fazem vítima mortal na Covilhã

Os festejos da conquista do título benfiquista fizeram uma vítima mortal na Covilhã. Um dos mais fervorosos adeptos do clube encarnado na cidade, conhecido com José Espanhol, não resistiu aos ferimentos após um queda.

Pessoas próximas da vítima explicaram ao JF que tudo aconteceu na noite de sábado para domingo, já no final da festa, quando José Espanhol tentava colocar um cachecol do Benfica numa estátua no Parque da Goldra. Terá escorregado e batido violentamente com a cabeça no chão.

Diagnosticado com traumatismo crânioencefálico no hospital da Covilhã, foi ainda transferido de helicóptero para Coimbra, mas não sobreviveu.

José Espanhol era também um dos adeptos mais fiéis do Sp. Covilhã, sempre presente nos grandes momentos do clube serrano, e ainda um amante do atletismo.