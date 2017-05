Eletrificação da Linha da Beira Baixa “arranca ainda este ano”

O ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, confirmou esta sexta-feira em Castelo Branco que a região vai receber em breve um investimento de cerca de 90 milhões de euros a realizar na requalificação, modernização e eletrificação da Linha da Beira Baixa no troço que liga a Covilhã à Guarda, que está encerrado há cerca de uma década.

Pedro Marques, que esteve na sessão de abertura do I Congresso Empresarial da Beira Baixa, iniciativa organizada pelo Associação Empresarial da Beira Baixa (AEBB) e pelo Jornal de Negócios, garantiu que os trabalhos avançam este ano e anunciou que exatamente esta sexta-feira, 26 de maio, foram aprovadas as autorizações de repartição de encargos plurianuais para a fiscalização da empreitada e para o sistema de controlo de velocidade e de sinalização, as quais perfazem cerca de oito milhões de euros.

Além disso, segundo referiu, no Portugal 2020 foram aprovados “mais de 132 milhões de euros de investimento empresarial para a região, o que corresponde a quatro vezes mais do que o peso do emprego da região no total do país”.