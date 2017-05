Duas dezenas de homens travaram incêndio em Cortes do Meio

Um incêndio deflagrou na tarde desta quinta-feira, pouco depois das 15 horas, na localidade de Louseiro, na freguesia de Cortes do Meio (Covilhã).

De acordo com Proteção Civil, o fogo surgiu numa zona de povoamento florestal e obrigou à mobilização de 20 homens da corporação de Bombeiros da Covilhã, que foram apoiados por seis viaturas.

A GNR também esteve no local, tendo o incêndio sido dado com extinto já no final da tarde.

Também no distrito da Guarda houve três focos de incêndio esta quinta-feira, embora de menores proporções, nomeadamente nos concelhos de Trancoso e Celorico da Beira.