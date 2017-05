Pedro Abrunhosa, David Carreira e Raminhos em Ródão

No final de junho (entre os dias 23 e 25) Vila Velha de Ródão recebe mais uma edição da Feira Sabores do Tejo, que este ano conta com os convidados musicais Pedro Abrunhosa, Diogo Piçarra e David Carreira e com o humorista António Raminhos.

“A feira tem vindo a assumir-se como espaço de afirmação da visão estratégica para o desenvolvimento do território, da capacidade e do valor dos agentes económicos que, nos últimos anos, têm vindo a investir em Vila Velha de Ródão, a gerar riqueza e a criar postos de trabalho”, diz o autarca Luís Pereira.

O certame abre no dia 23 de junho às 18:30, havendo voos de balão de ar quente. A banda Skazoo abre a noite de música, seguindo-se Pedro Abrunhosa e o DJ Eddie Ferrer.

No dia 24 muita animação cultural e de rua, showcookings e espetáculos musicais com Soul Brothers Empire, Diogo Piçarra e os DJ’s Isabel Figueira e Giga.

No dia 25 o programa é semelhante, sendo que para a noite ficam reservados o espetáculo de stand up comedy de António Raminhos e o concerto de David Carreira.