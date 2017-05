Menina de 4 anos vítima de morte súbita

Uma menina com 4 anos de idade morreu na manhã desta segunda-feira em Castelo Branco, no infantário Alfredo da Mota, ao que tudo indica vítima de morte súbita, confirmou ao JF fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS)

O alerta foi dado pelas profissionais da instituição às 10:06 da manhã, tendo sido mobilizados para o local uma ambulância dos Bombeiros e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital Amato Lusitano, para onde foi transferida a criança em manobras de reanimação. No entanto, já não foi possível reverter a paragem cardiorrespiratória.

Célia Domingues