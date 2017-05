Mães de alunos “pegaram-se” à porta da escola

Uma mãe apresentou queixa no comando da Polícia de Segurança Pública em Castelo Branco por ter sido alegadamente agredida à porta da escola Afonso de Paiva pela mãe de um outro aluno.

A situação aconteceu no dia 8 de maio na sequência de desentendimentos entre os filhos de ambas, que frequentam a mesma turma.

Na semana anterior, e fruto de um desacato no recreio, o pai de uma das crianças deslocou-se à escola para pedir satisfações ao professor. A conversa, que terá ocorrido à frente da turma, terá sido bastante violenta, tendo este pai, alegadamente, feito ameaças ao aluno que teria agredido o filho.

Dias depois, foi a esposa que cumpriu esse aviso no momento em que as crianças saíam da escola, pelo que alguns pais assistiram à cena.

No momento não estava nenhum agente do programa Escola Segura no local. “Infelizmente não temos agentes suficientes para estarem em todas as escolas”, diz o comandante da PSP, Pires Leonardo, que garante ser este “um caso isolado. Não temos registo de queixas por motivos de desacatos nas escolas”.

A queixosa foi assistida no hospital Amato Lusitano e no dia seguinte apresentou queixa na PSP.

Célia Domingues