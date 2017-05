Feira de inovação agroalimentar merece ter “dimensão nacional”

Ana Abrunhosa, presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento da Região Centro (CCDRC), disse esta quinta-feira que espera que a 1.ª edição da i9agri – Feira de Inovação Agroalimentar, a decorrer em Castelo Branco, se transforme numa feira nacional.

“Só quem não tem conhecimento do mundo, não valoriza o que aqui está. Só quem é mesquinho é que não o valoriza”, afirmou Ana Abrunhosa, durante a inauguração oficial da primeira Feira de Inovação Agroalimentar de Portugal, que decorre em Castelo Branco até sábado.

A presidente da CCDRC mostrou-se “orgulhosa” pelo profissionalismo e qualidade da organização do certame que decorre no centro de exposições e eventos da Associação Empresarial da Beira Baixa (AEBB) e que está a cargo da Associação do Cluster Agroindustrial do Centro (Inovcluster) e Associação Centro de Apoio Tecnológico Agro-Alimentar (CAATA – CEI).

“A região tem pessoas que resistem. As empresas daqui são especiais, valorizam os seus recursos e criam valor. Esta feira é a prova disso. Temos tudo, incubadoras, empresas institutos politécnicos, universidades e o melhor, que são as pessoas”, frisou.

Ana Abrunhosa deixou bem claro que a ambição passa por fazer deste certame uma tradição e adiantou que espera, daqui a um ano, estar em Castelo Branco a festejar, “não com uma feira da Beira Baixa, mas sim como uma feira nacional”.

A presidente da CCDRC apresentou ainda a RIS3 do Centro (Estratégia de especialização Inteligente), obrigatória pela Comissão Europeia no âmbito da Política de Coesão para 2014-2020 e que constitui a identificação, em cada região, das áreas prioritárias para atribuição de fundos comunitários à investigação e inovação.

Durante este processo, que se iniciou em 2013 e decorreu até 2016, foram ainda realizadas reuniões que contaram com um total de 717 participantes da região Centro, sendo que os diversos agentes regionais validaram um conjunto de domínios diferenciadores temáticos nos quais a região se diferencia.